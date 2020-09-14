«ПСЖ» впервые за 42 года не смог забить в двух стартовых матчах чемпионата Франции

«Пари Сен-Жермен» впервые за 42 года начал сезон в лиге 1 с двух безголевых матчей.

Действующий чемпион Франции стартовал с двух поражений с одинаковым счетом 0:1. 10 сентября команда Томасу Тухеля уступила в гостях «Лансу», который в прошлом сезоне играл в лиге 2, а 13 сентября проиграла дома принципиальному сопернику «Марселю».

Прошлый раз «Пари Сен-Жермен» не забивал в двух стартовых матчах чемпионата на старте сезона-1978/79. В июле 1978 года парижане уступили 0:2 в выездной встрече против «Реймса», а затем с таким же результатом проиграли дома «Метцу».