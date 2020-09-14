Неймар обвинил в расизме игрока «Марселя», которого ударил кулаком по голове

«ПСЖ» 13 сентября уступил «Марселю» со счетом 0:1. В конце матча случилась массовая стычка, по итогам которой рефери Жером Бризар удалил пятерых игроков (трех в составе хозяев и двух в составе «Марселя»). Получил красную карточку и форвард парижан Неймар.

Бразилец был наказан за то, что ударил кулаком по голове испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

Уходя с поля, Неймар прокричал резервному судье следующее: «Расизм, разве нет? Нет расизму? Нет расизму? Я ударил его, потому что он расист».

Telefoot утверждает, что Гонсалес сказал Неймару: «Закрой рот, грязная обезьяна».

Сам нападающий «ПСЖ» утверждает, что соперник называл его «чертовым черным».