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14 сентября 01:34
автор: Виктор Шарафудинов

Неймар обвинил в расизме игрока «Марселя», которого ударил кулаком по голове

Бразилец получил красную карточку в матче третьего тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» 13 сентября уступил «Марселю» со счетом 0:1. В конце матча случилась массовая стычка, по итогам которой рефери Жером Бризар удалил пятерых игроков (трех в составе хозяев и двух в составе «Марселя»). Получил красную карточку и форвард парижан Неймар.

Бразилец был наказан за то, что ударил кулаком по голове испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

Уходя с поля, Неймар прокричал резервному судье следующее: «Расизм, разве нет? Нет расизму? Нет расизму? Я ударил его, потому что он расист».

Telefoot утверждает, что Гонсалес сказал Неймару: «Закрой рот, грязная обезьяна».

Сам нападающий «ПСЖ» утверждает, что соперник называл его «чертовым черным».

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Марселю» впервые с 2011 года.

Парижане начали сезон с двух безголовых поражений. Подобного не происходило с командой из французской столицы ни разу за последние 42 года.

источник: Telefoot
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