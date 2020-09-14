Александр Мостовой: Кокорин был не заметен в игре против ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал дебют Александра Кокорина в «Спартак», а также саму игру команды Доменико Тедеско в проигранной встрече против ЦСКА (1:3 в гостях).

«Возвращения Александра долго ждали, его уже чуть ли не в другой клуб собирались продавать, – рассказал Мостовой в интервью ТАСС. – Он был незаметен в этой игре. Сколько игр ему понадобится на адаптацию, не берусь загадывать.

Матч понравился, смотрелся, не ожидал, что будет так весело, с интригой, да и качество игры неплохое было. Все были заряжены. Армейцев можно поздравить, проигрывая, смогли довольно быстро сравнять счет, потом собрались, там есть люди, которые решают моменты в игре, это Марио Фернандес, Никола Влашич. Отмечу Акинфеева, который пару раз здорово выручил команду».

Бывший нападающий «Зенита» Кокорин заключил контракт со «Спартаком» 2 августа в качестве свободного агента. В игре против ЦСКА Александр дебютировал в составе красно-белых выйдя на 56-й минуте на замену вместо Зелимхана Бакаева.