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14 сентября 07:49
автор: Юрий Нечаев

Андре Виллаш-Боаш: В футболе нет места расизму

В чемпионате Франции разгорелся скандал на расовой почве.

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал эпизод, случившийся в матче третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Марсель» (0:1).

В конце игры на поле произошла массовая потасовка, в результате которой главный арбитр удалил сразу пять футболистов (трех у хозяев и двух в составе «Марселя»). Одну из красных карточек получил нападающий парижского клуба Неймар. Бразилец был наказан за то, что ударил кулаком по затылку защитника соперника Альваро Гонсалеса. После удаления Неймар обвинил испанца в расизме.

«Я надеюсь, что этого не было. В футболе нет места расизму. Это серьезная ошибка, если это произошло. Однако я так не думаю. Надеюсь, это не будет черным пятном в этом историческом выступлении», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal со ссылкой на Telefoot.

Напомним, «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 0:1. Парижский клуб начал сезон с двух поражений подряд. Ранее он с таким же счетом проиграл «Лансу».

16 сентября «ПСЖ» на своем поле примет «Метц», а днем позже «Марсель», также дома, сыграет с «Сент-Этьеном».

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