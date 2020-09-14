ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 сентября 08:32
автор: Юрий Нечаев

Моуринью - после поражения от «Эвертона»: Я разочарован своей командой

В минувшие выходные стартовал чемпионат Англии.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Эвертона» в первом туре АПЛ.

«До пропущенного гола мы играли хорошо, создали два момента, но не забили. Во втором тайме один гол определил все. Мы прессинговали лениво. Это следствие плохой физической формы, плохой предсезонной подготовки. Я разочарован моей командой», — цитирует португальца ВВС.

Напомним, «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в выездном матче первого тура английской премьер-лиги со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Доминик Калверт-Льюин на 55-й минуте.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Саутгемптона», а «Эвертон» на своем поле встретится «Вест Бромвичем».

источник: BBC
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Харитонов одержал победу над Уильямсом в своем первом бою по правилам боксаПри взрыве автомобиля скорой помощи в Мали погибли шесть человекСемак о матче с «Арсеналом»: готовятся все, кроме Дриусси и ЛунёваКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмВ Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолитВ Иране казнили 27-летнего борца Навида Афкари
Константин Кучаев: В игре со «Спартаком» ЦСКА проявил характер, дисциплину и волю
Красно-синие одержали волевую победу в дерби.
14.09.2020 10:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Нико Ковач: «Монако» заслуженно обыграл «Нант»
Монегаски делят лидерство в чемпионате вместе с «Ренном» и «Лиллем».
14.09.2020 09:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Моуринью - после поражения от «Эвертона»: Я разочарован своей командой
В минувшие выходные стартовал чемпионат Англии.
14.09.2020 08:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Тухель - после поражения от «Марселя»: «ПСЖ» провел отличную игру
Действующий чемпион Франции начал сезон с двух поражений подряд.
14.09.2020 08:13
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Андре Виллаш-Боаш: В футболе нет места расизму
В чемпионате Франции разгорелся скандал на расовой почве.
14.09.2020 07:49
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Сожалею, что не ударил его по лицу». Неймар прокомментировал удаление в матче с «Марселем»
«ПСЖ» начал сезон с двух поражений.
14.09.2020 06:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Александр Мостовой: Кокорин был не заметен в игре против ЦСКА
Красно-белые уступили армейцам в московском дерби в рамках седьмого тура чемпионата России.
14.09.2020 01:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Никита Медведев: «Рубин» должен играть как минимум в Лиге Европы
Вратарь казанцев отыграл «на ноль» в выездном матче против «Динамо», что помогло команде Леонида Слуцкого одержать победу.
14.09.2020 01:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Неймар обвинил в расизме игрока «Марселя», которого ударил кулаком по голове
Бразилец получил красную карточку в матче третьего тура чемпионата Франции.
14.09.2020 01:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«ПСЖ» впервые за 42 года не смог забить в двух стартовых матчах чемпионата Франции
Команда Томаса Тухеля начала сезон с двух поражений.
14.09.2020 01:08
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика