Моуринью - после поражения от «Эвертона»: Я разочарован своей командой

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Эвертона» в первом туре АПЛ.

«До пропущенного гола мы играли хорошо, создали два момента, но не забили. Во втором тайме один гол определил все. Мы прессинговали лениво. Это следствие плохой физической формы, плохой предсезонной подготовки. Я разочарован моей командой», — цитирует португальца ВВС.

Напомним, «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в выездном матче первого тура английской премьер-лиги со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Доминик Калверт-Льюин на 55-й минуте.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Саутгемптона», а «Эвертон» на своем поле встретится «Вест Бромвичем».