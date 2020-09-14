Нико Ковач: «Монако» заслуженно обыграл «Нант»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач считает, что его команда заслужила победу в матче третьего тура чемпионата Франции против «Нанта».

«Прежде всего, я хочу похвалить свою команду. Это была сложная игра для обеих команд. У нас было много возможностей отличиться, и, я думаю, что мы смогли заслуженно победить. Команде удалось создать четыре или пять опасных моментов у ворот соперника. Я надеюсь, что в следующий раз мы сможем забить больше голов», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.

Напомним, «Монако» на своем поле обыграл «Нант» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Софьян Диоп и Виллем Жеббельс, у гостей забитый мяч на счету Людовика Бласа.

Полузащитник хозяев Александр Головин из-за травмы участия в матче не принимал.

«Монако» набрал семь очков в трех матчах и занимает второе место в турнирной таблице. «Нант» с четырьмя очками находится на 10-й позиции.