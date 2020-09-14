Константин Кучаев: В игре со «Спартаком» ЦСКА проявил характер, дисциплину и волю

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над «Спартаком» в седьмом туре чемпионата России (3:1).

«Очень важная победа. Дерби — это особая игра, всем хочется выиграть, порадовать болельщиков. Очень приятно, что это удалось нам. Тем более мы первыми пропустили, но потом проявили характер, дисциплину и волю. Поэтому всех с победой, кто переживал за ЦСКА», — цитирует футболиста «РИА Новости».

Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ со счетом 3:1. Кучаев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

Красно-белые потерпели первое поражение в сезоне, но пока с 14 очками сохраняют второе место в турнирной таблице. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско.

ЦСКА, набрав 13 очков, поднялся на третью строчку.