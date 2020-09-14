Молодежная сборная России примет команду Эстонии в отборочном матче ЧЕ-2021 на «Арене-Химки»

Молодежные сборные России и Эстонии проведут матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 на «Арене-Химки».

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Команды выступают в пятой отборочной группе.

Россияне занимают первое место, набрав 17 очков в восьми матчах. Идущая на второй позиции команда Польши имеет в своем активе 16 очков. При этом поляки провели на одну игру меньше.

Сборной России в рамках отборочного турнира осталось провести два матча: 9 октября с командой Эстонии, и 13-го числа - с Латвией.