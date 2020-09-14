Спортивный директор «Рубина»: Кварацхелия не продается

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что полузащитник казанского клуба Хвича Кварацхелия не продается.

«Кварацхелия не продается. 100%. Ему бессмысленно переходить в российский клуб. Он способен сделать следующий шаг в Европу, но ему нужно немного окрепнуть ментально. Не забывайте, Хвича не был игроком стартового состава в первой части прошлого сезона. Ему важно утвердиться в роли примы, показать стабильность. И тогда он перейдет. Уверен, это будет довольно дорого», - цитирует Яровинского телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Кварацхелия перешел в «Рубин» в июле 2019 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 19-летний футболист провел за казанский клуб семь матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.

Вчера «Рубин» в гостевом матче седьмого тура обыграл «Динамо» 1:0. В этой игре Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал Джордже Деспотович. На 43-й минуте грузинский футболист был заменен из-за травмы.