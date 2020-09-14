Яровинский рассказал, почему Кокорин не перешел в «Рубин»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что нападающий Александр Кокорин мог перейти в казанский клуб.

«Мы вели переговоры с Кокориным, общались. Но подписание Александра было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин — непростой футболист для модели развития «Рубина». Слишком специальный, хотя уровень его мастерства — потрясающий», - цитирует Яровинского телеканал «Матч ТВ».

Напомним, этим летом истек контракт нападающего с «Зенитом». 2 августа Кокорин подписал соглашение со «Спартаком» до июня 2023 года.

Из-за травмы 29-летний форвард долгое время не мог играть за московский клуб. Только вчера, 13 сентября, в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА, Кокорин дебютировал за красно-белых.

Форвард вышел на поле на 56-й минуте, но не смог спасти свою команду от поражения со счетом 1:3.