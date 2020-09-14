Камавинга принял решение остаться в «Ренне»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга принял решение остаться в родном клубе.
«Я сделал этот выбор со своей семьей. Мне просто нужно сосредоточиться на футболе и не слишком зацикливаться на всем остальном. Жизнь прекрасна в данный момент», — приводит слова француза Telefoot.
17-летний Камавинга является воспитанником «Ренна». За основную команду опорный полузащитник провел 46 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
26 августа Камавинга дебютировал за сборную Франции.
Ранее СМИ сообщали, что интерес к полузащитнику проявляет «Реал».