«Ротор» вернет болельщикам деньги за билеты на отмененный матч с «Краснодаром»

Волгоградский «Ротор» сообщил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч седьмого тура РПЛ против «Краснодара».

С подробной процедурой по возврату средств можно ознакомиться на странице клуба в твиттере.

Уважаемые болельщики!



Клуб и https://t.co/gLOHXb8nWT пришли к договоренности об оперативном возврате средств за билеты на несостоявшийся матч «Ротор» — «Краснодар».



Оформить запрос на возврат средств можно только в онлайн-режиме. Будет действовать упрощенная схема возврата. pic.twitter.com/ZmEEP2fkXG — CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 14, 2020

Напомним, матч «Ротор» - «Краснодар» был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе.