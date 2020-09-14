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14 сентября 12:35
автор: Юрий Нечаев

Томас Тухель: Расизм не должен существовать в обществе

В чемпионате Франции разгорелся скандал на расовой почве.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал эпизод, случившийся в матче третьего тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1).

В конце игры на поле произошла массовая потасовка, в результате которой главный арбитр удалил сразу пять футболистов (трех у хозяев и двух в составе «Марселя»). Одну из красных карточек получил нападающий парижского клуба Неймар. Бразилец был наказан за то, что ударил кулаком по затылку защитника соперника Альваро Гонсалеса. После удаления Неймар обвинил испанца в расизме.

«Неймар сказал мне, что это было какое-то расистское оскорбление, но я ничего не слышал на поле. Думаю, что все придерживаются одного мнения: расизм не должен существовать в обществе, в спорте или в нашей жизни», — цитирует Тухеля Goal.

Напомним, «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 0:1. Парижский клуб начал сезон с двух поражений подряд. Ранее он с таким же счетом проиграл «Лансу».

16 сентября «ПСЖ» на своем поле примет «Метц», а днем позже «Марсель», также дома, сыграет с «Сент-Этьеном».

источник: Goal.com
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