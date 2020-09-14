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14 сентября 13:07
автор: Юрий Нечаев

Чидера Эджуке: Я насладился атмосферой дерби (видео)

Красно-синие одержали волевую победу.

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в седьмом туре чемпионата России.

В этом матче форвард открыл счет голам за московский клуб.

«Это была действительно хорошая победа. Все усердно играли и потратили много сил. Для нас было важно победить, это самое важное, и, конечно, я рад, что забил гол. Надеюсь, это будет первый гол из многих. Фанаты были восхитительны. Я действительно насладился тем, что видел, атмосфера была сумасшедшей», — сказал Эджуке в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря точным ударам Хердура Магнуссона, Николы Влашича и Эджуке. В составе красно-белых отличился Понсе.

Красно-белые потерпели первое поражение в сезоне, но пока с 14 очками сохраняют второе место в турнирной таблице. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско.

ЦСКА, набрав 13 очков, поднялся на третью строчку.

20 сентября состоятся матчи «Уфа» – ЦСКА и «Рубин» – «Спартак».

источник: ПФК ЦСКА
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