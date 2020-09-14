Новым главным тренером «Факела» назначен Василенко

Олег Василенко назначен новым главным тренером «Факела», сообщает пресс-служба клуба.

Олег Василенко возглавил тренерский штаб «Факела» ⚡️

46-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял курский «Авангард», а затем – «Мордовию» из Саранска.



Подробнее: https://t.co/BhsOX2ABu7#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/50ScwuOX7c — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) September 14, 2020

В прошлом сезоне 46-летний специалист работал в курском «Авангарде» и саранской «Мордовии».

«Факел» неудачно начал сезон. В девяти турах команда набрала семь очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. 5 сентября воронежцы расстались с бывшим главным тренером Владимиром Бесчастных.