«Реал» достиг принципиальной договоренности с форвардом «Интера» Мартинесом

По информации Sport Mediaset, руководство мадридского клуба уже согласовало условия контракта 23-летнего аргентинца с его агентами. Отмечается, что зарплата игрока может составить около восьми миллионов евро в год.

«Сливочные» также готовы включить в сделку своего форварда Луку Йовича.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому футболисту со стороны «Барселоны», однако переговоры между клубами не увенчались успехом.

Мартинес перешел в «Интер» в июле 2018 года, подписав пятилетнее соглашение. В минувшем сезоне он принял участие в 49 матчах, забил 21 гол и отдал семь ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.