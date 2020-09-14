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14 сентября 16:15
автор: Владислав Корегин

Алан Ширер: Я считаю, что Бэйл не должен тратить зря время в «Реале», сидя на скамейке запасных

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер надеется, что вингер «Реала» Гарет Бэйл перейдет в ту команду, которая поможет валлийцу вернуться на былой уровень.

– Я считаю позором то, что такой игрок сидит на скамейке запасных или на трибунах каждые выходные. Футболист его уровня не должен тратить время зря, его способности должны проявляться постоянно. Его выступления за сборную Уэльса наглядно демонстрируют, на что он все еще способен.

Не уверен, что каждый клуб из топ-шестерки Английской Премьер-лиги сможет позволить себе трансфер и зарплату Бэйла, но он должен играть в футбол, а не сидеть в запасе, – цитирует Ширера Coral.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью лично заинтересован в возвращении 31-летнего валлийца в состав лондонцев.

Бэйл выступает за «Реал» с сентября 2013 года. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 20 матчах, забил три гола и отдал два ассиста. Контракт игрока со сливочными действует до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 28 миллионов евро.

источник: Coral
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