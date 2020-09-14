Ивица Олич: Если новички ЦСКА быстро адаптируются, то клуб будет главным претендентом на чемпионство

– Мне очень радостно видеть, что ЦСКА снова стал активен на трансферном рынке, приобрел несколько качественных и дорогих игроков. Уверен, эти приобретения помогут команде подняться на самый верх турнирной таблицы. Если игроки быстро адаптируются и станут настоящим усилением, ЦСКА будет одним из главных претендентов на чемпионство, – цитирует Олича пресс-служба армейцев.

Напомним, что 41-летний форвард выступал за ЦСКА в период с июля 2003-го по январь 2007 года. За московский клуб он провел 116 матчей, забил 44 гола и отдал 14 ассистов. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), а также обладателем Кубка (2004/05, 2005/06) и Суперкубка страны (2004, 2006).

Напомним, что в текущее трансферное окно ЦСКА приобрел защитника Бруно Фукса («Интернасьонал»), полузащитника Бактиера Зайнутдинова («Ростов»), а также форвардов Адольфо Гайча («Сан-Лоренсо») и Чидеру Эджуке («Херенвен»).

После семи туров ЦСКА набрал 14 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. 20 сентября подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях против «Уфы». Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.