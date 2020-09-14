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14 сентября 18:14

Эллерей назначен советником генерального секретаря РФС

Бывший судья АПЛ и арбитр ФИФА Дэвид Эллерей займет должность независимого специального советника генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Как сообщает пресс-служба РФС, в качестве независимого специального советника Эллерей будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования VAR в российском футболе с требованиями ФИФА и ИФАБ, как указано в правилах игры и протоколе VAR, а также с практикой применения системы видеопомощи арбитрам по всему миру и, в частности в турнирах под эгидой УЕФА, включая финальную часть чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.

Отмечается, что Эллерей также будет тесно сотрудничать с руководителем проекта по внедрению VAR в России и старшим инструктором Леонидом Калошиным и руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи.

Напомним, что Эллерей известен как один из создателей системы видеопомощи арбитрам (VAR). На протяжении последних четырех лет активно работал со многими конфедерациями и национальными футбольными ассоциациями в части оказания им методической и практической помощи по внедрению системы VAR при проведении национальных соревнований.

источник: РФС
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Эллерей назначен советником генерального секретаря РФС
Бывший судья АПЛ и арбитр ФИФА Дэвид Эллерей займет должность независимого специального советника генерального секретаря РФС Александра Алаева.
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