Шамиль Газизов: Претензий к работе Карасева нет, просто попросили РФС разъяснить его решения

- Мы просто попросили РФС разъяснить (решения судьи), это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались, - приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, что Напомним, что матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско. С 14 очками красно-белые сохраняют второе место в турнирной таблице чемпионата.