ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 сентября 19:27

Шамиль Газизов: Претензий к работе Карасева нет, просто попросили РФС разъяснить его решения

Генеральный директор «Спартака» сообщил, что красно-белые попросили РФС разъяснить решения главного арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России с ЦСКА.

- Мы просто попросили РФС разъяснить (решения судьи), это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались, - приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, что Напомним, что матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско. С 14 очками красно-белые сохраняют второе место в турнирной таблице чемпионата.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Уфа» рассталась с ВомбергаромFord Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в РоссииСуббота в РПЛ. «Сочи» - на первом местеКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмВ Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолитЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
«ПСЖ» поддержал Неймара, обвинившего защитника «Марселя» в расизме
«ПСЖ» поддерживает форварда Неймара, обвинившего испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме.
14.09.2020 20:30
Футбол
Игорь Никитин: В серии буллитов с «Барысом» моей команде повезло больше
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (2:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
14.09.2020 20:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» дома победил «Арсенал» и вернулся на первое место в таблице РПЛ
Матч седьмого тура Российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» завершился победой петербуржцев со счетом 3:1.
14.09.2020 20:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Милан» готов заплатить «Фиорентине» 15 млн евро за Пеццелью
Центральный защитник «Фиорентины» Херман Пеццелья близок к тому, чтобы покинуть флорентийский клуб в текущее трансферное окно.
14.09.2020 19:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Владислав Радимов: Пока рано оценивать игру Кокорина
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру форварда «Спартака» Александра Кокорина в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги с ЦСКА (1:3).
14.09.2020 19:38
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ростов» - «Локомотив». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 7-го тура российской премьер-лиги.
14.09.2020 19:28
Футбол
Шамиль Газизов: Претензий к работе Карасева нет, просто попросили РФС разъяснить его решения
Генеральный директор «Спартака» сообщил, что красно-белые попросили РФС разъяснить решения главного арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России с ЦСКА.
14.09.2020 19:27
Футбол
Запасной голкипер «Интера» Паделли продлил контракт с командой до лета 2021 года
Вратарь Даниэле Паделли продолжит выступления за «Интер» в следующем сезоне, сообщает пресс-служба итальянцев.
14.09.2020 19:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Акунья перешел из «Спортинга» в «Севилью» – ранее игрока хотели подписать «Зенит» и «Локомотив»
Пресс-служба «Севильи» объявила о переходе левого защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи.
14.09.2020 19:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Эллерей назначен советником генерального секретаря РФС
Бывший судья АПЛ и арбитр ФИФА Дэвид Эллерей займет должность независимого специального советника генерального секретаря РФС Александра Алаева.
14.09.2020 18:14
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика