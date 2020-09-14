Запасной голкипер «Интера» Паделли продлил контракт с командой до лета 2021 года

34-летний игрок продлил соглашение с «нерадзурри» до 30 июня 2021 года.
Паделли является вторым вратарем «Интера». Он присоединился к команде в июле 2017-го и принял участие лишь в восьми матчах, пропустив восемь голов и три раза отстояв «на ноль».
Минувший сезон подопечные Антонио Конте финишировали на втором месте в турнирной таблице серии А. Также клуб дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье» (2:3).
🚨 | ANNUNCIO— Inter (@Inter) September 14, 2020
Nuova stagione in maglia nerazzurra per @DanielePadelli ⚫️🔵
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