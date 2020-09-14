«Ростов» - «Локомотив». Стартовые составы команд

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Мамаев, Ковалёв, Сухомлинов, Хашимото, Полоз, Долгов, Тошевски.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Тугарев, Крыховяк, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.
Добавим, что встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 20:30 по московскому времени.