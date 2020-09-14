«Ростов» - «Локомотив». Стартовые составы команд

Шамиль Газизов: Претензий к работе Карасева нет, просто попросили РФС разъяснить его решения

Генеральный директор «Спартака» сообщил, что красно-белые попросили РФС разъяснить решения главного арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России с ЦСКА.