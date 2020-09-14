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14 сентября 19:38
автор: Владислав Корегин

Владислав Радимов: Пока рано оценивать игру Кокорина

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру форварда «Спартака» Александра Кокорина в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги с ЦСКА (1:3).

– Кокорин вышел после травмы, надо подождать, посмотреть немного, дать время и только тогда можно будет что-то говорить. Как оценю его дебют? Если ты проиграл в дерби с ЦСКА, то, конечно этот дебют можно назвать неудачным, – цитирует Радимова Sport24.

Напомним, что 2 августа 29-летний Кокорин заключил трехлетний контракт со «Спартаком». В игре против армейцев форвард красно-белых вышел на поле на 56-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева, однако результативными действиями не отметился.

После семи туров подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

источник: Sport24
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