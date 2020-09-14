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14 сентября 20:22
автор: Владислав Корегин

«Зенит» дома победил «Арсенал» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Матч седьмого тура Российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» завершился победой петербуржцев со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте усилиями хавбека Андрея Мостового – после прострела защитника Данила Кругового голкипер гостей Артур Нигматуллин отбил мяч перед собой и полузащитник питерцев оказался быстрее всех на добивании. Спустя пять минут Артем Дзюба увеличил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи гости смогли отыграть один мяч на 56-й минуте – гол забил полузащитник Юрий Ковалев. В концовке игры Магомед Оздоев установил окончательный счет, откликнувшись на передачу вышедшего на замену Юрия Жиркова.

Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вновь возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков. «Арсенал» остался на 14-й строчке с пятью очками.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Урала», а тульский клуб примет у себя «Сочи».

РПЛ

9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – «Арсенал» (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: Мостовой, 25. Дзюба, 31. Оздоев, 88 – Ковалев, 60.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Терентьев, 90), Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Оздоев, Малком (Ерохин, 84), Мостовой (Сутормин, 84), Азмун (Жирков, 76), Дзюба (Ригони, 90).

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Беляев, Хлусевич (Сокол, 57), Костадинов, К.Кангва, Громыко (Пантелеев, 57), Ковалев, Ткачев (Минаев, 89), Э.Кангва (Аджоев, 90+1).

Предупреждения: Бурлак, 21. Барриос, 37. Хлусевич, 45+1. Ткачев, 79.

источник: «Советский спорт»
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