«Зенит» дома победил «Арсенал» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Хозяева открыли счет на 25-й минуте усилиями хавбека Андрея Мостового – после прострела защитника Данила Кругового голкипер гостей Артур Нигматуллин отбил мяч перед собой и полузащитник питерцев оказался быстрее всех на добивании. Спустя пять минут Артем Дзюба увеличил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи гости смогли отыграть один мяч на 56-й минуте – гол забил полузащитник Юрий Ковалев. В концовке игры Магомед Оздоев установил окончательный счет, откликнувшись на передачу вышедшего на замену Юрия Жиркова.

Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вновь возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков. «Арсенал» остался на 14-й строчке с пятью очками.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Урала», а тульский клуб примет у себя «Сочи».

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