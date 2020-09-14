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14 сентября 20:29
автор: Владислав Корегин

Игорь Никитин: В серии буллитов с «Барысом» моей команде повезло больше

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (2:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Равная игра, второй период мы играли хуже, третий – лучше. Думаю, что все по делу. На буллитах повезло, довольны победой, готовимся дальше. Мы анализируем игру, тренерам пришла идея поставить Коростелева в бригаду большинства. Все зависит только от него, мы даем ему шанс, и его задача этим шансом воспользоваться, – приводит слова Никитина пресс-служба армейцев.

Отметим, что после победы над казахстанским клубом, армейцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей. В данный момент, москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матче ЦСКА на своей площадке сыграет с магнитогорским «Металлургом». Игра состоится 19 сентября в 17:00 мск.

источник: ХК ЦСКА
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