Игорь Никитин: В серии буллитов с «Барысом» моей команде повезло больше

– Равная игра, второй период мы играли хуже, третий – лучше. Думаю, что все по делу. На буллитах повезло, довольны победой, готовимся дальше. Мы анализируем игру, тренерам пришла идея поставить Коростелева в бригаду большинства. Все зависит только от него, мы даем ему шанс, и его задача этим шансом воспользоваться, – приводит слова Никитина пресс-служба армейцев.

Отметим, что после победы над казахстанским клубом, армейцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей. В данный момент, москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матче ЦСКА на своей площадке сыграет с магнитогорским «Металлургом». Игра состоится 19 сентября в 17:00 мск.