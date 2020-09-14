«ПСЖ» поддержал Неймара, обвинившего защитника «Марселя» в расизме

«ПСЖ» полностью поддерживает Неймара. Клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает всех выступить против всех его проявлений во всем мире. Более 15 лет «ПСЖ» твердо привержен борьбе со всеми формами дискриминации. В нашем клубе рассчитывают, что дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и прольет свет на эти факты. «ПСЖ» всегда находится в его распоряжении и открыт для сотрудничества в ходе расследования», - говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте французской команды.

Напомним, что «ПСЖ» 13 сентября уступил «Марселю» со счетом 0:1. В конце матча случилась массовая стычка, по итогам которой рефери Жером Бризар удалил пятерых игроков (трех в составе хозяев и двух в составе «Марселя»). Получил красную карточку и форвард парижан Неймар. Бразилец был наказан за то, что ударил кулаком по голове испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Уходя с поля, Неймар прокричал резервному судье: «Расизм, разве нет? Нет расизму? Нет расизму? Я ударил его, потому что он расист».