Рауль Рианчо: В поражении ЦСКА нельзя винить только Максименко

– Игра контролировалась «Спартаком», но нельзя в поражении винить только Максименко и думать, что он виноват в поражении. «Спартак» нанес по воротам больше ударов, но результативность была низкой. Поэтому я настаиваю, что голкипера не стоит ругать, – цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний Максименко является твердым игроком основного состава «Спартака», проведя за команду все семь матчей. Он пропустил восемь голов и два раза отстоял «на ноль».

Поражение от ЦСКА стало для красно-белых первым в нынешнем сезоне – с 14 очками клуб опустился на третье место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Тедеско сыграют в гостях с «Рубином». Игра пройдет 20 сентября в 16:30 мск.