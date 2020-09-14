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14 сентября 21:39

Сергей Семак: Непростая, но заслуженная победа над «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу команды в домашнем матче чемпионата России с «Арсеналом» (3:1).

- Хороший результат после первого тайма. Во втором тайме, к сожалению, утратили интенсивность движения, перемещений, позволили сопернику перехватить инициативу. У соперника были неплохие подходы, удары из-за пределов штрафной, один из которых закончился взятием наших ворот. После этого игра пошла достаточно нервная, потому что цена ошибки была слишком высока. Хорошо, что смогли забить третий мяч, тем самым достаточно спокойно завершив этот матч. Непростая, но заслуженная победа, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой победы «Зенит» , набрав 17 очков, вернулся в лидеры турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Урала».

источник: ФК «Зенит»
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