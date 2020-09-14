«Зенит» – «Арсенал». Мостовой признан лучшим игроком матча

В игре с тульским клубом 22-летний игрок отметился забитым мячом на 25-й минуте первого тайма. Во второй половине встречи его заменил Алексей Сутормин.
Помимо Мостового, голы за питерцев забили Артем Дзюба (31-я минута) и Александр Ерохин (86). Соперник ответил результативным ударом Юрия Ковалева (56).
Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вновь возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков.
В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Урала». Матч состоится 19 сентября в 16:30 мск.
Лучший игрок матча по версии экспертов канала «Матч Премьер»! #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/Tz51UfL3sk— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 14, 2020
источник: Телеканал «Матч Премьер»