«Зенит» – «Арсенал». Мостовой признан лучшим игроком матча

В игре с тульским клубом 22-летний игрок отметился забитым мячом на 25-й минуте первого тайма. Во второй половине встречи его заменил Алексей Сутормин.

Помимо Мостового, голы за питерцев забили Артем Дзюба (31-я минута) и Александр Ерохин (86). Соперник ответил результативным ударом Юрия Ковалева (56).

Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вновь возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Урала». Матч состоится 19 сентября в 16:30 мск.