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14 сентября 22:11

Александр Медведев: Если вернуться к дерби, ЦСКА показал, что на сегодня он сильнее «Спартака»

Генеральный директор «Зенита» выразил надежду, что команда из Санкт-Петербурга больше не уступит первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

- Самое главное, что команда выиграла и вернулась на первое место. Надеюсь, это место мы больше никому не уступим. Если вернуться к дерби, ЦСКА показал командный дух и то, что на сегодня он сильнее «Спартака», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что «Зенит» в понедельник обыграл «Арсенал» в домашнем матче чемпионата России со счетом 3:1 и вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» в воскресенье в дерби проиграл ЦСКА (1:3) и опустился на третье место в чемпионате.

источник: ТАСС
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