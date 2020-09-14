«Локомотив» не смог обыграть «Ростов» и продлил свою серию без побед до пяти матчей

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Ростов» набрал 11 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с девятью очками занимает девятое место.

В следующем туре «Ростов» дома сыграет против «Ротора», а «Локомотив» на своем поле встретится с «Тамбовом».

Чемпионат России

7-й тур

«Ростов» - «Локомотив» - 0:0 (0:0)