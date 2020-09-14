«Локомотив» не смог обыграть «Ростов» и продлил свою серию без побед до пяти матчей

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Ростов» набрал 11 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с девятью очками занимает девятое место.
В следующем туре «Ростов» дома сыграет против «Ротора», а «Локомотив» на своем поле встретится с «Тамбовом».
Чемпионат России
7-й тур
«Ростов» - «Локомотив» - 0:0 (0:0)
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Байрамян (Тошевски, 90), Еременко (Мамаев, 72), Норманн, Ионов (Долгов, 85), Шомуродов (Полоз, 72).
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Куликов (Эдер, 85), Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Рыбчинский (Игнатьев, 86), Серкейра, Смолов (Лисакович, 62).
Предупреждения: Крыховяк (73), Ионов (77), Игнатьев (90).