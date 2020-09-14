Марко Николич: Правильно, что поделили очки с «Ростовом» - победу сегодня никто не заслужил

- Я недоволен результатом. Мы хотели набрать три очка, но не получилось. Матч получился тяжелым. И у нас, и у «Ростова» было много тактики, футболисты много бегали. Создавать моменты было трудно, но они были и у нас, и у соперника. Было много возможностей для контратак в последние полчаса. Думаю, правильно, что команды поделили очки. Победу сегодня никто не заслужил, - цитирует Николича официальный сайт «Локомотива».

Добавим, что после этой игры «Локомотив» набрал девять очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники на своем поле встретятся с «Тамбовом».