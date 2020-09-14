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14 сентября 23:19

Марко Николич: Правильно, что поделили очки с «Ростовом» - победу сегодня никто не заслужил

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги выездного матча 7-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0).

- Я недоволен результатом. Мы хотели набрать три очка, но не получилось. Матч получился тяжелым. И у нас, и у «Ростова» было много тактики, футболисты много бегали. Создавать моменты было трудно, но они были и у нас, и у соперника. Было много возможностей для контратак в последние полчаса. Думаю, правильно, что команды поделили очки. Победу сегодня никто не заслужил, - цитирует Николича официальный сайт «Локомотива».

Добавим, что после этой игры «Локомотив» набрал девять очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники на своем поле встретятся с «Тамбовом».

источник: ФК «Локомотив»
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