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14 сентября 23:35

Валерий Карпин: Неудовлетворены сегодня только результатом матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

- Никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет. Беспокоит ли, что команда мало забивает? Беспокоило бы, если бы играли без моментов. Только игра с «Динамо» вызвала беспокойство. Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это – «Локомотив», команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай. 10 человек за линией мяча, но ребята все равно создавали моменты. Удовлетворен ли функциональным и эмоциональным состоянием команды? Функциональным – да, эмоциональным тоже. Сегодня мы неудовлетворены только результатом, - цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

Добавим, что после этой игры «Ростов» набрал 11 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные Карпина на своем поле сыграют против «Ротора».

источник: ФК «Ростов»
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