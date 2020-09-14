Валерий Карпин: Неудовлетворены сегодня только результатом матча с «Локомотивом»

- Никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет. Беспокоит ли, что команда мало забивает? Беспокоило бы, если бы играли без моментов. Только игра с «Динамо» вызвала беспокойство. Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это – «Локомотив», команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай. 10 человек за линией мяча, но ребята все равно создавали моменты. Удовлетворен ли функциональным и эмоциональным состоянием команды? Функциональным – да, эмоциональным тоже. Сегодня мы неудовлетворены только результатом, - цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

Добавим, что после этой игры «Ростов» набрал 11 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные Карпина на своем поле сыграют против «Ротора».