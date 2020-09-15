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15 сентября 00:47

Марко Николич: Требуется время, чтобы в «Локомотиве» появились новые лидеры

Главный тренер «Локомотива» считает, что Антон Миранчук способен стать лидером железнодорожников после перехода Алексея Миранчука в «Аталанту».

- У него есть все качества, чтобы стать лидером, и он должен показать их на поле. Антон играет хорошо. Также в команду пришли новые футболисты. Требуется время, чтобы появились новые лидеры, - цитирует Николича пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что в понедельник «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в рамках седьмого тура чемпионата России. После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники на своем поле встретятся с «Тамбовом».

источник: ФК «Локомотив»
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