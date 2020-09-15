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15 сентября 01:00

Алексей Ионов: «Ростову» в матче с «Локомотивом» не хватило голов

Полузащитник «Ростова» подвел итоги домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

- Хорошая игра, отлично начали, владели преимуществом с первых минут, как и планировали, создавали давление. Единственное, не хватило голов. Результатом не довольны, - передает слова Ионова пресс-служба «Ростова».

Отметим, что по итогам игры Ионов получил награду «Лучший игрок матча».

Добавим, что после этой встречи «Ростов» набрал 11 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные Валерия Карпина на своем поле сыграют против «Ротора».

источник: ФК «Ростов»
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