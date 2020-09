«Интер» намерен продлить контракт с Лаутаро Мартинесом

По информации журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, после закрытия трансферного окна совет директоров «Интера» проведет новую встречу с агентами Мартинеса, чтобы продлить его нынешнее соглашение с клубом.

Отмечается, что никаких контактов между представителями аргентинского нападающего и мадридским «Реалом» не было.

Напомним, что в минувший понедельник итальянский телеканал Sport Mediaset сообщил, что руководство испанской команды уже согласовало условия контракта 23-летнего аргентинца с его агентами, отметив, что зарплата форварда в «Реале» может составить около восьми миллионов евро за сезон.

Inter board will have a new meeting with Lautaro Martinez agents after the transfer window to extend his contract. He’s gonna stay - there’s nothing with Real Madrid and he’s considered out of the market. 🔵🇦🇷 @SkySport @DiMarzio #Inter #Lautaro