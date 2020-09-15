Дмитрий Сычев: Анонсированного атакующего футбола со стороны «Локомотива» и в помине не видно

– Не скажу, что игра скучной была, она смотрелась. Просто каждая команда выбрала свою тактику и выполняла ее. Конечно, кадровые потери влияют на качество матча. Но то, что у «Локомотива» был анонсирован атакующий футбол, то его и в помине не видно. А впереди Лига чемпионов, где будет другой уровень сопротивления. Да и еврокубковое место все дальше от команды, – цитирует Сычева «Матч ТВ».

Напомним, что после семи туров подопечные Марко Николича занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. Во всех матчах железнодорожники забили лишь семь голов.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с «Тамбовом». Встреча пройдет 20 сентября в 19:00 по московскому времени.