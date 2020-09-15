Фрэнк Лэмпард: В игре против «Брайтона» мы были далеки от идеала, но на это требуется время

– Сегодня мы провели первую официальную игру, сумев поработать вместе лишь четыре дня. В нашем составе дебютировали сразу два новых футболиста, но несмотря на это мы продемонстрировали хорошую игру. Мы были далеки от идеала, но на это требуется время. Важно добиться победы в первом матче сезона, особенно на выезде к столь непростому сопернику, – цитирует Лэмпарда официальный сайт «синих».

Напомним, что лондонский клуб одержал уверенную гостевую победу над «Брайтоном» в матче первого тура АПЛ со счетом 3:1. За «аристократов» голы забили полузащитник Жоржиньо (23-я минута, с пенальти), а также защитники Рис Джеймс (56) и Курт Зума (66). Соперник ответил результативным ударом Леандро Троссарда (54).

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Встреча состоится 20 сентября в 18:30 по московскому времени.