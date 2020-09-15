Андрей Червиченко: «Сочи» уверенно идет по дистанции и может побороться за выход в еврокубки

– Команда еще в прошлом сезоне показала, что способна на многое. Тогда лидерами команды были Кокорин и Мостовой, но сейчас мы видим, что и без них клуб готов стабильно набирать очки. Нашлись другие важные игроки – такие, как Нобоа. «Сочи» пока уверенно идет по дистанции и может побороться за выход в еврокубки, – цитируют Червиченко «Известия».

Напомним, что 22-летний Мостовой, арендованный «Сочи» в прошлом сезоне у «Зенита», вернулся в петербургский клуб. Что касается Кокорина, то 29-летний россиянин на правах свободного агента перешел в «Спартак», подписав трехлетний контракт.

После семи туров подопечные Владимира Федотова занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. 20 сентября сочинский клуб отправится в гости к тульскому «Арсеналу». Начало встречи – в 14:00 мск.