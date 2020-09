Экс-нападающий «Милана» Пато хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии

По информации журналиста Николо Скиры, 31-летний бразилец мечтает вернуться в Италию, где на протяжении шести лет выступал за «Милан».

Отмечается, что главной проблемой возможного возвращения форварда в серию А являются завышенные требования игрока по заработной плате. В ближайшее время футболист определится со своим будущим – у него есть предложение «Интернасьоналя» – клуба, в котором нападающий начал карьеру.

Минувший сезон Пато провел в «Сан-Паулу» – он забил четыре гола и отдал два ассиста в 13 матчах.

В составе сборной Бразилии игрок принял участие в 27 встречах (10 голов).

