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15 сентября 09:30
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Селюк: Мещеряков, посмотрите, что пишут на заборах про вас с Кикнадзе, и уходите

«Локомотив» не может выиграть на протяжении пяти встреч РПЛ кряду.

Известный агент Дмитрий Селюк на своей странице в Twitter после ничейного результата в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:0) призвал уйти из «Локомотива» председателя совета директоров команды Анатолий Мещерякова, а также генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе.

– Благодаря ничьей с «Локомотив» вырвался аж на десятое место. «Атакующий» стиль «Локомотива» привел к тому, что по итогам следующей игры с «Тамбовом» он может опуститься ниже своего соперника. Просто позор. Мещеряков, посмотрите, что пишут на заборах про вас с Кикнадзе. И уходите, – написал Селюк.

Напомним, что после семи туров «Локомотив» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. Во всех матчах железнодорожники забили лишь семь голов.

В следующем туре железнодорожник сыграют дома с «Тамбовом». Встреча пройдет 20 сентября в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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