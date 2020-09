«Фиорентина» хочет вернуть Пентека в серию А

По информации журналиста Николо Скиры, руководство «фиалок» видит в 25-летнем поляке замену Патрику Кутроне, который может быть продан этой осенью.

Отмечается, что флорентийский клуб собирается взять игрока в аренду с обязательным правом выкупа. «Герта» настаивает на полноценном трансфере.

Напомним, что Пентек перешел в берлинскую команду 30 января этого года за 27 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. За клуб он отыграл 16 матчей, на его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.

В Италии форвард выступал за «Милан» и «Дженоа» – в 62 играх он забил 35 голов и отдал два ассиста.

За сборную Польши форвард провел 11 встреч (5 голов).

