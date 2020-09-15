«Динамо» после поражения от «Рубина» просит РФС проверить арбитра Лапочкина на полиграфе

Московское «Динамо» на своем официальном сайте выступило с заявлением, в котором сообщается, что команда обратилась в Экспертно-судейскую комиссию РФС с целью объяснить им спорные решения главного арбитра Сергея Лапочкина в матче с «Рубином» (0:1).

Бело-голубые настаивают на том, что судейская бригада Лапочкина на протяжении всей игры односторонне трактовала многочисленные эпизоды. В пример приводится удаление форварда Николая Комличенко в начале второго тайма.

– Ввиду того что, принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, ФК «Динамо-Москва» просит инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча, – говорится в заявлении.

Напомним, что «Динамо» впервые в сезоне проиграло на своем поле. В составе «Рубина» голом отметился нападающий Джордже Деспотович.

После семи туров подопечные Кирилла Новикова опустились на шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.