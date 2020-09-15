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15 сентября 13:05
автор: Владислав Корегин

Защитник «Енисея» Молчан находится в шаге от перехода в «Кан»

Центральный защитник «Енисея» Владислав Молчан близок к переходу в один из французских клубов.

Согласно информации «Матч ТВ», выступающий во втором по силе дивизионе Франции «Кан» готов заплатить красноярской команде отступные за 19-летнего россиянина и подписать с ним пятилетнее соглашение.

Отмечается, что данная сделка должна состояться в ближайшие дни.

Молчан является воспитанником академии «Зенита». В составе взрослой команды он не провел ни одного матча. Игрок перешел в «Енисей» в феврале этого года, проведя за них три встречи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 225 тысяч евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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