Защитник «Енисея» Молчан находится в шаге от перехода в «Кан»

Согласно информации «Матч ТВ», выступающий во втором по силе дивизионе Франции «Кан» готов заплатить красноярской команде отступные за 19-летнего россиянина и подписать с ним пятилетнее соглашение.

Отмечается, что данная сделка должна состояться в ближайшие дни.

Молчан является воспитанником академии «Зенита». В составе взрослой команды он не провел ни одного матча. Игрок перешел в «Енисей» в феврале этого года, проведя за них три встречи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 225 тысяч евро.