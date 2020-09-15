«Тамбов» ведет переговоры с экс-полузащитником «Кубани» Рабиу

– Рабиу? Интерес есть. Скоро все узнаете. Мы уже в Пятигорске, готовимся к матчу Кубка России с «Машуком». В нем будут играть ребята, имевшие меньше игровой практики. Основным футболистам даем отдохнуть перед матчем с «Локомотивом», – цитирует Худякова «Матч ТВ».

Отметим, что в России 30-летний ганец выступал за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов». В общей сложности он провел в составе этих трех клубов 80 матчей, забил один гол и отдал пять ассистов.

За сборную Ганы игрок принял участие в 31 встрече.

1 июля у полузащитник истек контракт с «Парижем».