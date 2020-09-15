«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу Регилона

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» практически договорился с мадридской командой о деталях сделки по 23-летнему испанцу.

Отмечается, что сам футболист согласен присоединиться к «красным дьяволам».

В числе претендентов на защитника значится его бывший клуб – «Севилья», за которую он играл весь прошлый сезон на правах аренды – на его счету 38 матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре ассиста. Вместе с клубом Серхио стал победителем Лиги Европы.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.