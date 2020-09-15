«Реал» разгромил «Хетафе» в товарищеском матче, а Бензема оформил покер

Marca сообщает, что сегодня днем «Реал» провел товарищеский матч против «Хетафе» на стадионе «Альфредо ди Стефано» на своей базе.

Чемпион Испании разгромил соперников из пригорода Мадрида со счетом 6:0. Четыре мяча забил французский нападающий Карим Бензема. По одному голу в активе Серхио Рамоса Серхио Аррибаса.

Команды, игравшие в августе в еврокубках пропустили на минувших выходных первый тур чемпионата Испании. Матчи с участием «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Севильи» и «Хетафе» были перенесены на более поздний срок.

«Хетафе» начнет сезона 18 сентября домашним матчем против «Осасуны». Мадридский «Реал» 20 сентября сыграет в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедадом».