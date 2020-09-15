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15 сентября 16:58
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» разгромил «Хетафе» в товарищеском матче, а Бензема оформил покер

Первую игру в новом сезоне команда Зинедина Зидана проведет 20 сентября в гостях у «Реала Сосьедада».

Marca сообщает, что сегодня днем «Реал» провел товарищеский матч против «Хетафе» на стадионе «Альфредо ди Стефано» на своей базе.

Чемпион Испании разгромил соперников из пригорода Мадрида со счетом 6:0. Четыре мяча забил французский нападающий Карим Бензема. По одному голу в активе Серхио Рамоса Серхио Аррибаса.

Команды, игравшие в августе в еврокубках пропустили на минувших выходных первый тур чемпионата Испании. Матчи с участием «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Севильи» и «Хетафе» были перенесены на более поздний срок.

«Хетафе» начнет сезона 18 сентября домашним матчем против «Осасуны». Мадридский «Реал» 20 сентября сыграет в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедадом».

источник: Marca
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