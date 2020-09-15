Роман Терюшков: Встречу по тренерскому штабу «Химок» перенесли на среду

- Перенесли (встречу) на завтра, все-таки ребята должны из Иркутска приехать. Решили не проводить с остатками тренерского штаба. Завтра вернутся, и встретимся. Общение будет между тренерским штабом, наблюдательным советом и генеральным директором, - передает слова Терюшкова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что руководство подмосковного клуба примет решение о будущей работе тренерского штаба в команде во вторник.

Напомним, что Гунько возглавил «Химки» в начале августа, сменив на посту главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана. После семи туров чемпионата России «Химки» под руководством 44-летнего специалиста набрали три очка и занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.