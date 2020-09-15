ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 сентября 19:38

Роман Терюшков: Встречу по тренерскому штабу «Химок» перенесли на среду

Министр спорта Московской области сообщил, что встреча, на которой возможно будет принято решение об отставке главного тренера «Химок» Дмитрием Гунько, состоится в среду.

- Перенесли (встречу) на завтра, все-таки ребята должны из Иркутска приехать. Решили не проводить с остатками тренерского штаба. Завтра вернутся, и встретимся. Общение будет между тренерским штабом, наблюдательным советом и генеральным директором, - передает слова Терюшкова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что руководство подмосковного клуба примет решение о будущей работе тренерского штаба в команде во вторник.

Напомним, что Гунько возглавил «Химки» в начале августа, сменив на посту главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана. После семи туров чемпионата России «Химки» под руководством 44-летнего специалиста набрали три очка и занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Sony назначила презентацию PlayStation 5Хачанов проиграл норвежскому теннисисту в первом круге турнира ATP в РимеРПЛ. «Спартак» больше не лидерЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеВ Сеть слили откровенный снимок стюардессы в кабине пилотов
Александр Медведев: Рад тому, что Иванович вернулся в чемпионат Англии
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал подписание контракта между бывшим защитником петербуржцев Браниславом Ивановичем и «Вест Бромвичем».
15.09.2020 20:38
Футбол
Суарес отказался от перехода в «Ювентус»
Проблема в том, что уругваец получит итальянское гражданство не раньше 6 октября.
15.09.2020 20:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Общее собрание клубов РПЛ пройдет 21 сентября
Заседание пройдет в очном формате в офисе российской премьер-лиги.
15.09.2020 19:57
Футбол
Роман Терюшков: Встречу по тренерскому штабу «Химок» перенесли на среду
Министр спорта Московской области сообщил, что встреча, на которой возможно будет принято решение об отставке главного тренера «Химок» Дмитрием Гунько, состоится в среду.
15.09.2020 19:38
Футбол
Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом»
Габонец выступает за лондонский клуб с января 2018 года.
15.09.2020 19:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Славен Билич: Иванович добавит «Вест Бромвичу» опыта на поле и за его пределами
Главный тренер «Вест Бромвича» о подписании контракта с защитником Браниславом Ивановичем.
15.09.2020 19:11
Футбол
«Вест Бромвич» объявил о подписании контракта с Ивановичем
Как сообщает пресс-служба английского клуба, соглашение с 36-летним сербским футболистом рассчитано на один сезон.
15.09.2020 18:39
Футбол
Матч «Енисей» - «Торпедо» официально отменен
Встреча десятого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Торпедо» не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в команде хозяев поля.
15.09.2020 18:33
Футбол
Максим Боков: Если Влашич и уйдет, то в европейский клуб, а не в другую команду чемпионата России
Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал возможный переход Николы Влашича в «Зенит».
15.09.2020 18:15
Футбол
Защитнику ЦСКА Дивееву диагностировали повреждение бедра
О сроках восстановления клуб пока не сообщает.
15.09.2020 17:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика