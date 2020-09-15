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15 сентября 22:53

«Краснодар» сыграет c ПАОКом в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Бенфикой».

Встреча прошла на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась со счетом 2:0 в пользу греческого клуба, составе которого голами отметились Димитрис Яннулис (63-я минута) и Андрия Живкович (75). У португальской команды точным ударом отличился Рафаэл Силва (90+4).

Напомним, что на этой стадии Лиги чемпионов соперники проводят по одной встрече. Таким образом, ПАОК вышел в следующий раунд турнира, где встретится с «Краснодаром». Первый матч плей-офф состоится 22 сентября в Краснодаре, ответный пройдет в Греции 30-го числа.

Добавим, что из 12 клубов, участвующих в плей-офф, шесть выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которой состоится 1 октября, а проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд

ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия) – 2:1 (0:0)
Голы: Яннулис, 63. Живкович, 75. – Р.Силва, 90+4.

ПАОК: Живкович, Креспо, Михайлидис, Ингасон, Яннулис, Эль-Каддури, Пелкас (Живкович, 67), Шваб, Варела, Цолис (Эсити, 80), Акпом (Швидерски, 70).

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Вертонген, Алмейда, Таарабт (Рафа Силва, 76), Пицци, Педриньо (Нуньес, 65), Вайгль, Эвертон, Сеферович (Винисиус, 72).

Предупреждения: Пелкас (1), Варела (28), Алмейда (44), Михайлидис (44), Шваб (79).

источник: «Советский спорт»
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