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16 сентября 00:40

Омари Тетрадзе: Краснодар» ждет непростое противостояние с ПАОКом

Бывший защитник ПАОКа поделился мнением о предстоящем противостоянии между греческой командой и «Краснодаром» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

- Греки продемонстрировали неплохой футбол, играли на результат, строго действуя в обороне и остро в контратаках. «Краснодар» ждет непростое противостояние. Игра против «Бенфики» показала, что российской команде к этому поединку нужно очень серьезно подойти, - цитирует Тетрадзе ТАСС.

Напомним, что первый матч плей-офф состоится 22 сентября в Краснодаре, ответный пройдет в Греции 30-го числа.

Добавим, что из 12 клубов, участвующих в плей-офф, шесть выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которой состоится 1 октября, а проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.

источник: ТАСС
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